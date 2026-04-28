Raúl Guerrero es un hombre libre: Samuel le dio la buena noticia en emocionante escena de El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 283 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) recibió una llamada urgente de su hijo. Pensaba que sería algo grave, pero en realidad se trataba de la mejor noticia que podría recibir tras dos años preso.

"Vas a poder ir a verme al partido del domingo. Papá, es en serio y después del partido no vas a tener que devolverte a la cárcel... vas a poder venirte acá. El viejo Walker está preso y la policía sabe que tú eres inocente. (...) ¡Vas a ser libre!", le reveló Samu (Simón Beltrán).

El regalo de Ángela

Guerrero estaba incrédulo, pero Karina (Jacinta Rodríguez) confirmó sus palabras: "El abogado está haciendo los últimos trámites y vas a poder volver a la casa".

El Jardín de Olivia / Mega

"Te juro que siento como si estuviese soñando. La verdad es que ya había perdido la esperanza de salir de este lugar. Todas las noches le rezaba a la Ángela de algún día poder volver a verlos, estar con ustedes. Esto es un regalo de ella, del cielo. Un milagro", dijo Raúl con un enorme peso menos sobre sus hombros.

Así, esa misma tarde recuperó sus pertenencias y salió de la cárcel con la cabeza en alto.