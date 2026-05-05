"Son profesionales": Santana y Salcedo analizaron el perfil criminal del secuestrador de Oli en EJDO

05 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se reunió con Salcedo, uno de sus detectives de confianza en la policía.

A él le encargó buscar en las cámaras de seguridad alrededor del Grupo Vial y la casa de Clemente (Pipo Gormaz) y lo que vieron bastó para entender el tipo de criminal con el que se enfrentan.

El secuestrador de Olivia (Violeta Silva) siempre estuvo con un casco sobre su cabeza y se encargó de desactivar las cámaras del exterior y bloquear las del interior para no dejar rastro. Asimismo, siempre usó patentes falsas en su motocicleta.

El Jardín de Olivia / Mega

Una recomendación para Clemente

"Estos tipos son profesionales. Los secuestros en Chile este último año han ido en aumento. De hecho, podríamos decir hoy que son pan de cada día. Generalmente, se trata de bandas organizadas ligadas al narco, al comercio sexual, tienen autos robados, infraestructura y mucha paciencia", afirmó Salcedo.

Pero la duda de Diana (Nicole Espinoza) era otra: ¿Devuelven a las personas secuestradas una vez reciben el pago? Lo cierto es que varía caso a caso y por eso el detective recomendó que Clemente siga las instrucciones con cuidado.