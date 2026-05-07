Una inesperada conexión: Franco descubrió que Vanessa y Clemente trabajan juntos en El Jardín de Olivia

07 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 290 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) agendaba con Franco (Emilio Edwards) una reunión para zanjar los gastos del choque, cuando Ignacia (Cota Castelblanco) entró a su oficina.

Sin cortar la llamada, la periodista dejó el teléfono a un lado y revisó los documentos que Nacha le entregó.

"Es un comprobante de retiros... espérate, ¿a nombre de Clemente Walker por un millón de dólares? ¿Qué es esto, Ignacia? Tiene que ser un error", dijo alarmada y las dos acordaron hablar con el banco para saber de qué se trata este asunto.

El Jardín de Olivia / Mega

Franco se entera de un dato clave

Como el problema era tan urgente, Vanessa retomó la llamada con Franco para despedirse. Él antes le hizo una pregunta: "Vanessa, sí, disculpa, pero es que no pude evitar escuchar tu conversación. ¿Tú trabajas con Clemente Walker?".

Ella confirmó la información y Barraza se quedó pensativo. ¿Podría usar a su favor la cercanía entre Vanessa y Clemente (Pipo Gormaz)?