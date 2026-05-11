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"Voy a conseguir la tuición completa de la Berni": Joaquín ya preparó la demanda contra Nacha en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) quiso reforzar la seguridad de Berni al enterarse del secuestro de Olivia (Violeta Silva). Su idea era contratar guardias de seguridad privados y regresar al departamento para protegerla.

Ignacia (Cota Castelblanco) le hizo ver que esto era imposible por una simple razón: Karina (Jacinta Rodríguez) ya se mudó con ellas. 

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"¿Cómo puedes ser tan cabra chica irresponsable? ¿Cómo vas a poner en segundo lugar a la Berni por tu pololita? Yo pensé que con todo esto de la Oli, tú ibas a entrar en razón, pero soy un imbécil: tú insistes en poner en peligro la vida de mi hija por culpa de esa tipa. ¿Cómo puedes ser tan mala madre?", increpó Undurraga.

Ignacia-Cota-Castelblanco
El Jardín de Olivia / Mega
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La estrategia legal de Joaquín

Molesto, Joaquín tomó una carpeta de su escritorio que llamó la atención de Nacha. 

"Esta es la carpeta de la demanda con la que voy a conseguir la tuición completa de la Berni. Yo te dije 'no más amenazas contigo, Nacha'. Te dije que estaba cansado de tus caprichos de mier...", afirmó él con confianza de que podría ganar en tribunales. 

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