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"¡Usted está detrás de todo esto!": Clemente está convencido que Luis Emilio mandó a secuestrar a Oli en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) prometió descubrir al secuestrador de Olivia (Violeta Silva), pero jugó una carta para beneficiarse a sí mismo en el intento.  

"Si tú me ayudas a salir de la cárcel y a recuperar mi libertad, yo puedo ayudarte a que recuperes a tu hija. Yo te doy mi palabra, Clemente: si recupero mi libertad, puedo mover mis contactos", aseguró Walker a su hijo Clemente (Pipo Gormaz). 

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Como pesa sobre él un cargo de asesinato, la única forma de conseguirlo es que Renata (Susana Hidalgo) retire las declaraciones en su contra. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Clemente llegó a una aterradora conclusión

La conveniente petición de Luis Emilio, disfrazada de genuina preocupación por el bienestar de Olivia hizo que Clemente reaccionara. Su padre nunca ha hecho algo de forma desinteresada y bien podría haber movido los hilos para generar esta terrible situación en primer lugar. 

Impactado, lo acusó frente a frente: "Fue usted. ¡Usted está detrás de todo esto! Usted mandó a secuestrar a mi hija". 

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