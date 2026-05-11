"¡Suéltala!": Santana enfrenta a Barraza para proteger la vida de Diana en El Jardín de Olivia

11 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) abrió la puerta del departamento de Gabriel (Matías Oviedo), pero sorpresivamente se encontró con un hombre enfundado de negro y con casco de motorista que ocultaba su cara. Era el secuestrador de Oli (Violeta Silva).

En una acción violenta, Barraza (Emilio Edwards) arrinconó a la terapeuta en la cocina para dejarle un mensaje muy claro: "Dile a tu novio que no siga investigando, si no, la próxima vas a ser tú".

Diana, en lugar de pedir por ella misma, pensó en la hija de Clemente (Pipo Gormaz). "Por favor, no le haga nada a la Oli. Por favor, es una niña chiquitita, no le haga nada", rogó.

El Jardín de Olivia / Mega

Santana llega en el momento justo

"Eso no asunto suyo", respondió Franco. Pero mientras la amedrentaba, el sonido de la puerta lo alertó y de inmediato tomó a Diana por el cuello, amenazándola con un arma.

Santana regresó a buscar el almuerzo que se le había quedado y al observar la escena, tardó un segundo en desenfundar su propia pistola y apuntar al hombre que ponía en peligro a Guerrero.