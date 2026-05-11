"¡Suéltala!": Santana enfrenta a Barraza para proteger la vida de Diana en El Jardín de Olivia
En el capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) abrió la puerta del departamento de Gabriel (Matías Oviedo), pero sorpresivamente se encontró con un hombre enfundado de negro y con casco de motorista que ocultaba su cara. Era el secuestrador de Oli (Violeta Silva).
En una acción violenta, Barraza (Emilio Edwards) arrinconó a la terapeuta en la cocina para dejarle un mensaje muy claro: "Dile a tu novio que no siga investigando, si no, la próxima vas a ser tú".
Diana, en lugar de pedir por ella misma, pensó en la hija de Clemente (Pipo Gormaz). "Por favor, no le haga nada a la Oli. Por favor, es una niña chiquitita, no le haga nada", rogó.Ir a la siguiente nota
Santana llega en el momento justo
"Eso no asunto suyo", respondió Franco. Pero mientras la amedrentaba, el sonido de la puerta lo alertó y de inmediato tomó a Diana por el cuello, amenazándola con un arma.
Santana regresó a buscar el almuerzo que se le había quedado y al observar la escena, tardó un segundo en desenfundar su propia pistola y apuntar al hombre que ponía en peligro a Guerrero.Ve el capítulo en