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Llegó en el momento justo: Gabriel logra salvar a Diana de Franco Barraza en El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) regresa en el momento exacto al departamento, justo cuando Diana (Nicole Espinoza) está siendo maniatada por Franco Barraza (Emilio Edwards) oculto tras su casco de motorista. 

Gabriel de inmediato desenfunda su pistola y apunta contra el secuestrador de Olivia (Violeta Silva), quien hace lo mismo con una mano, mientras que con el otro brazo sostiene a Diana por el cuello. 

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"Comisario, no queremos que nadie salga herido acá", dice Barraza, para luego advertir al detective que baje el arma para recibir a Diana, y ella estará bien si lo deja irse.

Gabriel
El Jardín de Olivia / MEGA

Gabriel salva a Diana

Enseguida de esto, no solo le pide bajar la pistola, sino que la suelte; es en ese momento donde el enmascarado empuja a Diana sobre Gabriel y sale corriendo.

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De inmediato, el detective quiere salir a su persecución, pero es su pareja quien lo detiene: "No, no, no. Ya, suficiente, casi te matan una vez, no quiero que te vuelva a pasar lo mismo, no te expongas por mí. No más". 

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