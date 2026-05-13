Podría perder la custodia de Berni: Ignacia enfrenta un complejo panorama judicial en El Jardín de Olivia

13 may. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) revisó la demanda que prepara Joaquín (Francisco Dañobeitia) en su contra y las cosas pintan muy mal para ella.

Undurraga quiere la tuición completa de Berni, apelando a los problemas de salud mental que tuvo su exmujer, así como los antecedentes penales de Karina (Jacinta Rodríguez) en el caso de Bernardita Vial (Catalina Guerra).

Un consejo para no perderlo todo

El abogado de Nacha discutió con ambas el mejor camino que pueden tomar de ahora en adelante, pero les advirtió que el panorama es complejo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Lo único que consta es que estuviste procesada por un delito bastante grave. Son hechos bastante concretos que son difíciles de contradecir en el tribunal. Además, el tribunal está obligado a velar por el bienestar superior de la niña", insistió el profesional.

Por eso le sugerirá algo a Ignacia: "Si existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con la contraparte, creo que es lo más recomendable porque, si llegamos a juicio, yo no les puedo asegurar que no le den la custodia de Bernardita al padre".