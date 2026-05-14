Elisa le aseguró que tuvieron una relación: Bastián confrontó a Joaquín por acosar a su nueva amiga EJDO

14 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) confrontó a Elisa (Carla Medel) por descubrirla en sus mentiras; sobre todo por ver la cercanía con Joaquín (Francisco Dañobeitia), a quien se supone no conoce.

Ella entonces le contó una historia personal. Si borró las fotos de sus redes sociales y se encontró con el ex de Nacha (Cota Castelblanco), es porque tuvieron una relación.

"Igual es un tema que me revuelve todo. Salimos un par de veces, pero cuando supe que era casado, yo lo corté y ahí las cosas se pusieron pencas. Básicamente, se puso súper tóxico, me insistió en que siguiéramos saliendo, llamadas a todas horas. (...) Yo no sabía que trabajaba acá. Recién caché ayer cuando me lo encontré en el pasillo y fue súper incómodo", le contó la joven.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín tiene un cara a cara con Bastián

Cuando Bastián supo que Joaquín le ofreció volver a salir para que "surja" en el trabajo, se molestó y fue a encarar a su excuñado.

"Yo sabía que eras una basura de persona, pero no dejas de sorprenderme. Cada día te esfuerzas por ser más penca. Tenía claro que andabas jugueteando con prostitutas, pero, ¿acosar minas cuando te cortan por gorrero? La Elisa me contó todo: vas a dejarla tranquila o si no, te vas a meter en problemas conmigo", amenazó Walker.