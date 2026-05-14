Clemente arremete contra Diana y Gabriel por intervenir en su cara a cara con Luis Emilio en EJDO

14 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) fue escoltado fuera de la cárcel y con la advertencia de no volver a acercarse.

Diana (Nicole Espinoza) y su padre lo esperaban fuera con angustia porque temían que cometiera un delito del que más tarde se arrepentiría. Afortunadamente, no hizo nada irreversible, pero algo en él cambió.

Furioso por la intervención de la terapeuta y Santana (Matías Oviedo), reaccionó con virulencia. "Te pedí que no te metieras, Diana, y ahora por tu culpa no conseguí nada de información de ese viejo. (...) Él fue, él secuestró a mi hija y me chantajeó para que lo sacara de la cárcel".

El Jardín de Olivia / Mega

Un padre solo contra el mundo

Una vez en casa, Santana y Diana intentaron encontrar soluciones que no implicaran liberar a Luis Emilio, pero Clemente los paró en seco.

"Gracias a ustedes es que ahora no sé dónde está. Si ustedes no se hubiesen metido, yo sabría dónde está mi hija, la habría ido a buscar y la tendría ahora conmigo. Les voy a pedir que se vayan ahora y que no vuelvan a meter a la policía ni a la fiscalía. (...) Yo voy a recuperar a mi hija y lo voy a hacer solo".