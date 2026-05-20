Barraza apuntó con un arma a Renata para obligarla a cambiar su testimonio contra Luis Emilio en EJDO

20 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) se quedó en casa, bebiendo una copa de vino con el ánimo alicaído.

Clemente (Pipo Gormaz) la puso en una situación difícil. Le rogó liberar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para recuperar a Olivia (Violeta Silva) y ella se negó. Entiende perfectamente su angustia de padre, pero también debe velar por su hijo Tommy; si Walker sale de la cárcel, ellos serán su primer blanco.

Su ex no se dio por vencido y siguió enviando mensajes para que lo reconsiderara: "Perdona que te vuelva a molestar con esto, pero no tengo más alternativa, por favor. Si decides ayudarme, yo me voy a asegurar que tu hijo y tú no corran ningún tipo de peligro, para que tengas la tranquilidad de que con esto mi papá los va a dejar en paz".

El Jardín de Olivia / Mega

Barraza deja un mensaje para Renata

Pero si Clemente pensaba que podía detener a su padre, estaba muy equivocado. Franco Barraza (Emilio Edwards) ingresó en el departamento de la exfiscal y le apuntó con un arma en la cabeza para que cambiara de opinión a la fuerza.

"El Tommy no va a llegar todavía y depende de ti si lo vas a volver a ver o no", dijo.