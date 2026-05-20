Ad portas de comenzar la audiencia por la tuición de Berni: Joaquín chantajeó a Karina en El Jardín de Olivia

20 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) acompañó a Ignacia (Cota Castelblanco) a los tribunales de familia. Esa misma mañana sería la primera audiencia para determinar quién se queda con la custodia de Berni.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) la encontró en uno de los pasillos y la abordó con una propuesta que deja en evidencia su egoísmo y prejuicio.

"Te quería contar cómo van a ser las cosas en el juicio, ¿ya? Mejor te voy a hacer un un resumen ejecutivo para que no perdamos tiempo: a la Ignacia, la vamos a destrozar. (...) Tengo una pila de documentos con todos los antecedentes psiquiátricos de la Nachita", comenzó Undurraga.

El Jardín de Olivia / Mega

Para no separar a una madre de su hija

Si a eso suman los antecedentes penales de Kari por obstrucción a la justicia, lo más probable es que Berni se quede junto a su padre, a menos de que la pintora dé un paso al costado.

"Como yo soy una buena persona, te voy a dar una oportunidad más de hacer las cosas bien, ¿ok? Tú te vas de la casa de la Ignacia, te desapareces de la vida de mi hija, y yo te juro que este juicio ni siquiera va a empezar. Así que, ¿tenemos un trato?", propuso Joaquín a Karina.