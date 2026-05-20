"Lo primero que voy a hacer es...": Luis Emilio lanzó terrorífico aviso a Diana en El Jardín de Olivia

20 may. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) visitó a Luis Emilio (Alejandro Trejo), luego de que el empresario la citara en la cárcel. Supuestamente le diría cómo ayudar en la liberación de Olivia (Violeta Silva).

Yendo al grano, Walker aseguró que era simple: "No te metas, preocúpate de tu familia y deja en paz a la mía. Los secuestradores fueron muy claros con Clemente, no quieren a la policía metida en el medio. Tú y tu pololo están poniendo en serio riesgo a la Oli".

Pero para demostrar que esto no era una petición, sino una amenaza, deslizó que los secuestradores podrían atacar a Samuel (Simón Beltrán) porque "eso pasa cuando la gente juega con fuego, nadie está a salvo".

El Jardín de Olivia / Mega

La amenaza de Luis Emilio

Diana no quiso escuchar más y se paró para dar por terminada la reunión. Walker la detuvo para hacer un último comentario que le puso los pelos de punta.

"Siempre me acuerdo todos los días de lo que tú y tu familia me hicieron. Dios quiera que salga muy pronto libre de aquí, ¿y sabes lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ir a visitarte", dijo el empresario con un tono lascivo.