"Me voy de Chile": Renata toma drástica decisión para proteger a su hijo de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

21 may. 2026 - 17:51 hrs.

En el capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) llega a la casa de Clemente (Pipo Gormaz) para entregarle una compleja información y también, pedirle ayuda.

En primera instancia, el papá de Olivia le dice que no tenía novedades sobre el destino de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero ella lo interrumpió para deshacer sus esperanzas: "Ya está hecho, vengo de la fiscalía, fui a declarar y dije que me obligaron a acusar a tu papá injustamente de estar involucrado en la muerte de tu mamá y que el culpable es Omar Droguett".

El hermano de Ignacia (Cota Castelblanco) queda impactado y le pregunta por qué cambió todo, recibiendo una dura respuesta de vuelta: "Por el psicópata de tu papá, mandó a que me pusieran una pistola en la cabeza, amenazaron a mi hijo, muy pronto va a estar caminando por esta ciudad, completamente libre".

El Jardín de Olivia

La promesa de Clemente a Renata

Tras lo anterior, Clemente le pide disculpas por todas las fechorías que ha cometido Luis Emilio, momento en el que Renata aprovecha revelar el plan que tiene.

"Tampoco me voy a quedar de brazos cruzados esperando que tu papá me haga algo a mí o a mi hijo. Me voy a ir de Chile, el Tomy tiene mucho por delante y no quiero que crezca en un lugar con miedo", explicó la exfiscal.

Bastante apenado, el mayor de los Walker le entregó todo su apoyo y le hizo una promesa: "Me voy a preocupar de que lleguen a un lugar seguro y de que nunca les falte nada".