Elisa besó a Bastián pero él tomó distancia porque no puede olvidarse de Jessica en El Jardín de Olivia

26 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) terminó de ajustar asuntos de la fundación en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) y no quiso perder la oportunidad de afianzar su relación con el joven Walker.

En un juego de preguntas y respuestas, él confesó que está soltero, aunque sin ahondar en las razones. Ella entonces se acercó para besarlo porque "quiere conocerlo más".

Bastián sigue enamorado de la misma mujer

Sin embargo, fue Bastián quien se alejó primero y su amiga le pidió saber si hay alguien más en su vida.

El Jardín de Olivia / Mega

"Perdona. Tú estás bien, soy yo el que está medio fallado. Hubo alguien y creo que no he logrado superarla realmente. Es una persona increíble, pero es una historia larga, triste, complicada y no quiero darte la lata", confesó.

El fantasma de Jessi (Ignacia Sepúlveda) sigue presente y el hermano de Nacha (Cota Castelblanco) todavía no puede sacársela de la cabeza.