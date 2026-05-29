"Se está convirtiendo en un problema": Christian quiere deshacerse de Raúl en El Jardín de Olivia

29 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) le prometió a Karina (Jacinta Rodríguez) su propia exposición en la galería que tiene en Buenos Aires, pero parece que nada es como lo pinta.

La insistencia de Raúl (César Caillet) en averiguar cómo es que hizo riqueza se ha convertido en una piedra en su zapato y Mendoza querrá sacarlo de en medio.

¿Qué pasará con el padre de Diana?

Con un misterioso socio, Christian planeó una manera de eliminar cabos sueltos.

El Jardín de Olivia / Mega

"El Raúl Guerrero se está convirtiendo en un problema... es que mi hija no tiene un pelo de tonta po', hombre", dirá enojado al teléfono.

Por esta razón es que tendrán que tomar medidas lo antes posible: "Si este tipo sigue cuestionando lo de mis lucas, capaz que le terminen comprando. Mira, hay que sacar al Raúl para que deje de hinchar o si no me va a terminar funando todo lo que le quiero vender a mi hija".