¡En shock! Bastián supo que Elisa es la hija del subprefecto Héctor Burgos en El Jardín de Olivia
En el capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibió una llamada de cobranzas del centro de salud donde internaron a la madre de Elisa (Carla Medel).
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Que la joven le ocultara su verdadero nombre, sumado a que tiene a un padre en la cárcel y escondió las fotos de su pasado en redes sociales fueron evidencia suficiente para hacerlo sospechar. Por esto es que llamó a Gabriel (Matías Oviedo)... ¿Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) tiene una hija?
El comisario no solo le confirmó que sí, sino que además le mostró una foto del subprefecto con Elisa.Ve el capítulo en