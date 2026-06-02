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¡En shock! Bastián supo que Elisa es la hija del subprefecto Héctor Burgos en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibió una llamada de cobranzas del centro de salud donde internaron a la madre de Elisa (Carla Medel). 

Tanto él como una tal señorita Burgos quedaron como titulares tras la hospitalización. Esto llamó la atención del joven y corrigió a la enfermera porque su amiga se apellida Castillo. 

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"Ella es Elisa Burgos Castillo. Estoy segura, es el contacto de emergencia de la paciente", insistió la profesional. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Santana tiene la respuesta

Que la joven le ocultara su verdadero nombre, sumado a que tiene a un padre en la cárcel y escondió las fotos de su pasado en redes sociales fueron evidencia suficiente para hacerlo sospechar. Por esto es que llamó a Gabriel (Matías Oviedo)... ¿Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) tiene una hija? 

El comisario no solo le confirmó que sí, sino que además le mostró una foto del subprefecto con Elisa.

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