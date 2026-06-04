"Muy pronto nos podremos encontrar": Luis Emilio tiene planes para Samuel una vez que salga libre en EJDO

04 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, solo quedan horas para que Luis Emilio (Alejandro Trejo) salga en libertad y Walker ya planifica sus próximos pasos. Samuel (Simón Beltrán) jugará un importante rol una vez vuelva a pisar la calle.

Por eso es que lo llamó y el adolescente contestó a escondidas de su familia. "Muy pronto, nos podremos encontrar en un lugar mucho más agradable, Samuel. Oye, supongo que no te has olvidado de nuestro acuerdo, ¿o sí?", preguntó el empresario.

Samu mantuvo su promesa y no le comentó a los Guerrero que mantiene contacto esporádico con Luis Emilio. Esto alegró a su padre biológico porque "la palabra de un Walker se respeta. No sabes cuánto me alegra oírte decir eso. Estoy muy entusiasmado con la idea de poder conocernos un poco mejor".

El Jardín de Olivia / Mega

Un número secreto

Y, acto seguido, le pidió seguir ocultando cosas a su familia.

"Apenas esté disfrutando de mi libertad, te voy a hacer una llamadita y te voy a mandar mi contacto personal para que lo guardes. Eso sí, al contacto le pones el nombre a alguna chiquilla que te guste para que no tengas que estar ahí dando explicaciones lateras a tu familia", pidió.