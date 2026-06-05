Vanessa le reveló a Franco la oscura verdad sobre Luis Emilio: "Me hizo daño a mí y a tantas otras mujeres"
En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, ante la posibilidad de volver a encontrarse con Luis Emilio (Alejandro Trejo), Vanessa (Begoña Basauri) le hizo una desesperada súplica a Franco (Emilio Edwards).
"Deja que me vaya, por favor. No me entregues a Luis Emilio, se va a desquitar conmigo. Es una bestia, es un animal que no tiene límite, por favor... Yo no puedo pasar por esto otra vez", empezó diciendo, frente a la confusión de su secuestrador.
Franco conoce la verdad sobre Luis Emilio
Con la voz quebrada, Vanessa le contó sobre el abuso que sufrió a manos de quien era su jefe, impactando a Barraza.
"Ese psicópata les pidió que me trajeran hasta acá, porque quiere vengarse y me va a volver a hacer daño", explicó la periodista.
La historia de Vanessa dejó sin palabras a Franco, quien recordó su propia experiencia con la muerte de su esposa a manos de un abusador.Ir a la siguiente nota
Barraza le aseguró a Riesco que no le pasaría nada mientras él estuviera ahí, pero ella no quedó tranquila.
"Tú no conoces al animal que es Luis Emilio. Es un psicópata que me hizo esto a mí y a tantas otras mujeres. Es un degenerado, un depredador y quiere vengarse de mí. Si tú me entregas a Luis Emilio, él va a abusar de mí de nuevo. Por favor, ayúdame", le rogó.Ve el capítulo en