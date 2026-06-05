"Soy absolutamente inocente": Luis Emilio habla con la prensa tras salir de la cárcel en El Jardín de Olivia

05 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, los medios de comunicación esperaban expectantes a la salida de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) de la cárcel. Tras 10 meses encerrado, la Corte Suprema determinó que ya no había evidencia válida para mantenerlo tras las rejas.

Vestido con un impecable traje y lentes oscuros, el empresario dio una declaración en la que habló de la injusticia de su encarcelamiento y aseguró no sentir rencor por quienes lo acusaron ante la justicia.

Las declaraciones de Luis Emilio en TV

"Verán ustedes. Nada podrá compensar el tiempo que pasé injustamente. Si algo logró mantenerme en pie durante este encierro, fue el cariño de mi gente, la fe que ellos tenían en mí de que yo saldría libre y la convicción de que soy absolutamente inocente", dijo con absoluta hipocresía.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ahora, me gustaría dar unas palabras de quienes conspiraron en mi contra y me hicieron pasar por este vía crucis: no les guardo rencor. Si algo aprendí de mi amada esposa, Bernardita Vial, es saber perdonar", lanzó.

Sin embargo, todos quienes vieron por televisión su entrevista sabían lo que en realidad les esperaba con Walker libre: venganza.