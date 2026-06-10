Gabriel perdió la paciencia con Diana en EJDO: "¿Cuánto más quieres perder por culpa de Clemente?"

10 jun. 2026 - 17:55 hrs. | Act. 11 jun. 2026 - 09:32 hrs.

En el capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se mostró en contra de que Diana (Nicole Espinoza) ayude a Clemente (Pipo Gormaz) mientras está prófugo de la justicia. Eso implicaría a la propia terapeuta como encubridora y Santana quería evitarlo a toda costa.

Sin embargo, Diana es testaruda e insistió en que mantener a Clemente oculto es la única manera de protegerlo. Podrían matarlo si lo llegan a encontrar.

Un feroz llamado de atención

"Por la cres... Diana, ¿cómo no te das cuenta que si haces eso te vas a meter en más problemas? Cada vez que te acercas a los Walker, eres tú y familia las que pagan el pato, ¿cómo no lo entiendes?", dijo el comisario al borde la exasperación.

El Jardín de Olivia / Mega

Y le recordó que "nosotros teníamos una vida antes de todo esto. Teníamos una vida, teníamos planes y desde que llegó Clemente a pedirnos ayuda, todo se fue a la cres...: nuestra relación, tu familia anda muerta de miedo, Luis Emilio que anda rondando a Samuel".

"¿Por qué tienes que ser tú? Él tiene plata, tiene recursos, tiene a su familia, tiene a sus hermanos, ¿por qué tienes que ser tú la que se tira de cabeza a ayudarlo? ¡No lo entiendo! ¿Cuánto más quieres perder por culpa de Clemente? ¿Hasta cuándo vas a seguir sacrificando tu vida por culpa de ese tipo?", preguntó profundamente dolido.

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