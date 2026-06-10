Raúl y Luis Emilio sellan un acuerdo de paz pese a la oposición de Diana en El Jardín de Olivia

10 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se presentó en casa de los Guerrero para "honrar" el compromiso que tenía con Samuel (Simón Beltrán).

"No quiero volver a tener problemas con ninguno de ustedes. Lo único que pido a cambio es que me dejen vivir en paz, ya he sufrido suficiente, no quiero más guerra", dijo Walker a la familia.

Esta tregua significa que él no atacará a Diana (Nicole Espinoza) y los suyos, pero a cambio, ellos no deben intervenir en la disputa interna que tiene el propio Luis Emilio con sus hijos.

El Jardín de Olivia / Mega

Los Guerrero dan un paso al costado

Raúl (César Caillet) habló por su familia, asegurando que se mantendrán al margen. "Todos acá queremos lo mismo, caballero... vivir tranquilos. Si de verdad ando buscando la paz, bueno, no va a volver a saber de nosotros nunca más", señaló mientras su hija hacía una mueca de incomodidad.

Walker la notó y por esa misma razón es que insistió en que la controlen: "Espero que puedan alinear a Diana, porque tenemos un acuerdo, y los acuerdos son los acuerdos. Estoy dispuesto a cumplirlo, pero exijo que ustedes cumplan con su parte".

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