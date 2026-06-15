Luis Emilio le entregó a Samuel una reveladora foto de Ángela y él en EJDO: "Teníamos un amor prohibido"

15 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) fue a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para cumplir con su parte del trato. Sin embargo, no tuvo paciencia para la actitud paternal que tomó el empresario.

"Que usted haya abusado de mi mamá, no lo convierte en mi papá. Yo tengo solo un papá, y su nombre es Raúl Guerrero", zanjó el adolescente.

El mensaje de Ángela

Luis Emilio se puso serio ante las palabras de Samuel y lo invitó a su despacho. Ahí le entregó una fotografía en la que posaba muy sonriente junto a Ángela (Ana Domínguez).

El Jardín de Olivia / Mega

"Mira su carita de felicidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer, nos escapamos de la pega para pasar una tarde juntos... Teníamos un amor prohibido, ambos estábamos en pareja y, bueno, tú comprenderás", le contó al joven, quien se negaba a creer que su madre engañara a Raúl (César Caillet).

Sin embargo, al reverso había un mensaje escrito y que aparentemente era de su madre. "Gracias por tanto, siempre tuya... A".

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