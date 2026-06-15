"Si yo me llego a ir preso...": Clemente le aseguró a Mardones que no se entregará en El Jardín de Olivia
En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, el comisario Mardones (Víctor Montero) tomó el teléfono de Diana (Nicole Espinoza) y se comunicó directamente con Clemente (Pipo Gormaz), que en ese momento escapaba en auto de la ciudad.
El policía intentó disuadirlo para entregarse a las autoridades. Si él no tenía responsabilidad en la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri), ¿para qué huir? La investigación lo resolvería tarde o temprano.
"Mi papá es capaz de..."
Sin embargo, el empresario le aseguró a Mardones que ir a la cárcel está fuera de toda opción. Las redes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) son capaces de corromper a cualquiera y podría morir apenas ponga un pie tras las rejas.Ir a la siguiente nota
"Esto es un montaje. (...) Ui papá ha comprado a efectivos de la brigada donde trabaja usted, incluso superiores suyos. N
o que estoy haciendo yo es responsabilidad mía, ni de nadie más", agregó para quitarle responsabilidad a Diana (Nicole Espinoza) y sus hermanos.Así que lo siento mucho, pero si me entrego, jamás voy a poder demostrar lo que realmente pasó. (...) L