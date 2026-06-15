"Si yo me llego a ir preso...": Clemente le aseguró a Mardones que no se entregará en El Jardín de Olivia

15 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, el comisario Mardones (Víctor Montero) tomó el teléfono de Diana (Nicole Espinoza) y se comunicó directamente con Clemente (Pipo Gormaz), que en ese momento escapaba en auto de la ciudad.

El policía intentó disuadirlo para entregarse a las autoridades. Si él no tenía responsabilidad en la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri), ¿para qué huir? La investigación lo resolvería tarde o temprano.

"Mi papá es capaz de..."

Sin embargo, el empresario le aseguró a Mardones que ir a la cárcel está fuera de toda opción. Las redes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) son capaces de corromper a cualquiera y podría morir apenas ponga un pie tras las rejas.

El Jardín de Olivia / Mega

"Esto es un montaje. (...) Usted no entiende; mi papá ha comprado a efectivos de la brigada donde trabaja usted, incluso superiores suyos. Ni usted ni nadie me puede asegurar que yo vaya a salir vivo de esto".

"Si yo me llego a ir preso en control de detención, mi papá es capaz de mandarme a matar adentro de la cárcel. Así que lo siento mucho, pero si me entrego, jamás voy a poder demostrar lo que realmente pasó. (...) Lo que estoy haciendo yo es responsabilidad mía, ni de nadie más", agregó para quitarle responsabilidad a Diana (Nicole Espinoza) y sus hermanos.

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