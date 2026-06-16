"¿Cómo le fue con la fotito?": El "Rucio" mandó falsificar la letra de Ángela para engañar a Samu en EJDO

16 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó convencer a Samuel (Simón Beltrán) de que su relación con Ángela (Ana Domínguez) era un romance prohibido.

"Para no quebrar a nuestras familias, con tu madre decidimos alejarnos. No fue nada fácil, fueron dos años. En la fiesta de aniversario de la empresa nos reencontramos y nos dimos cuenta que seguíamos tan enamorados como antes. Fue ahí cuando nos sorprendió Bernardita, no lo pudo soportar y pasó lo que pasó", afirmó el empresario.

Su historia quería trastocar la cruda realidad de abusos y violencia que sufrió Ángela y, hasta cierto punto, logró sembrar dudas en el adolescente.

El Jardín de Olivia / Mega

El trabajo del "Rucio"

Una vez Samuel se fue, Walker habló con el "Rucio" (Sebastián Saguz) porque él le entregó la foto trucada con dedicatoria. Un experto en caligrafía copió la letra de Ángela para engañar al hermano de Diana (Nicole Espinoza).

"Excelente, un trabajo de joyería hicieron. Te va a llegar un buen bono por esta peguita", anunció Luis Emilio, muy satisfecho.

Todo sobre El Jardín de Olivia