Raúl intentó arreglar las cosas con Gloria pero ella no le perdonó su infidelidad en El Jardín de Olivia

16 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) quería arreglar las cosas con Gloria (Francisca Gavilán) y explicarle qué pasó esa tarde con Cynthia, pero la peluquera no le permitió excusas y lo echó de su casa.

Christian (Juan José Gurruchaga) intervino, pero la situación se tornó aun más tensa. Raúl lo empujó y Karina (Jacinta Rodríguez) volvió a ver a su tío agrediendo a su padre.

Gloria entonces le reveló a Kari que Raúl volvió a consumir alcohol.

El Jardín de Olivia / Mega

Algo imperdonable

"Voy a llamar al Guayo para que te venga a buscar porque no quiero que el Samu te vea así. Lo del trago te lo puedo aceptar porque es una enfermedad y yo te voy a acompañar, pero haberte visto con esa mina... nunca", aseveró la hermana de Ángela (Ana Domínguez).

Sin nada más que hacer, Raúl se tuvo que marchar y Karina se quedó a consolar a su madre.

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