Raúl intentó arreglar las cosas con Gloria pero ella no le perdonó su infidelidad en El Jardín de Olivia
En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) quería arreglar las cosas con Gloria (Francisca Gavilán) y explicarle qué pasó esa tarde con Cynthia, pero la peluquera no le permitió excusas y lo echó de su casa.
Christian (Juan José Gurruchaga) intervino, pero la situación se tornó aun más tensa. Raúl lo empujó y Karina (Jacinta Rodríguez) volvió a ver a su tío agrediendo a su padre.
Gloria entonces le reveló a Kari que Raúl volvió a consumir alcohol.Ir a la siguiente nota
Algo imperdonable
"Voy a llamar al Guayo para que te venga a buscar porque no quiero que el Samu te vea así. Lo del trago te lo puedo aceptar porque es una enfermedad y yo te voy a acompañar, pero haberte visto con esa mina... nunca", aseveró la hermana de Ángela (Ana Domínguez).
Sin nada más que hacer, Raúl se tuvo que marchar y Karina se quedó a consolar a su madre.