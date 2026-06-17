"Voy a tener que decir que no": Karina rechaza irse a Buenos Aires y deja en vilo a Christian en EJDO

17 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) tomó una decisión y no se irá a la residencia artística en Buenos Aires.

Sintiéndose, se acercó a Christian (Juan José Gurruchaga) a contarle: "Papá, estuve pensando y pasa que no es un buen momento; voy a tener que decir que no. Están pasando demasiadas cosas, la familia de la Nacha no está pasando por un buen momento y siento que tengo que estar aquí, ahora".

La terquedad de Christian

Él está siendo presionado para sacar a Karina de la vida de Ignacia (Cota Castelblanco) y por lo mismo, insistió para que la joven reconsidere.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tú tienes un compromiso contigo, con tu arte, con tu realización personal. Yo a tu edad, si tuviera una oportunidad así, ya estaría arriba del avión", confesó y, sin querer, dio luces de su verdadera personalidad.

"Claramente no tenemos las mismas prioridades en la vida", contestó Karina cabizbaja.

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