"La única forma que tenemos de zafar...": El último audio de Acosta deja a Clemente en la mira de la policía

17 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) recibió un audio de Mardones (Víctor Montero). Se trata de nueva evidencia en el crimen del abogado que sepultaría a Clemente (Pipo Gormaz).

En el registro se escucha a Lalo Acosta (Jorge Denegri) hablar con el secuestrador de Olivia (Violeta Silva).

"La única forma que tenemos de zafar es echarle toda la culpa al viejo Walker. ¿Me escuchaste bien, cierto? Mira, tenemos que decir que todo el secuestro fue una idea de este viejo mier... para que lo ayudaran a salir de la cárcel, y tú tienes que hacer lo mismo para que nos compren este toyo", decía la víctima.

El Jardín de Olivia / Mega

La única forma de exculpar a Clemente

Bastián (Alonso Quintero), Ignacia (Cota Castelblanco) y Diana (Nicole Espinoza) escucharon todo el diálogo con preocupación. "Con esto, la policía puede afirmar que Clemente mató a Acosta por ser el verdadero culpable del secuestro a Olivia", apuntó Gabriel.

Esto solo les deja una salida para demostrar su inocencia: descubrir al asesino.

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