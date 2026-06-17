Gabriel y Clemente se pusieron de acuerdo para proteger a Diana en El Jardín de Olivia

17 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se cansó de ver a Diana (Nicole Espinoza) exponiéndose al peligro. Para protegerla, tomó el teléfono de la terapeuta y llamó directamente a Clemente (Pipo Gormaz).

"Hablas con Gabriel. Han pasado cosas... fíjate que por encubrirte Diana tiene encima a la policía y no solo eso. Tu papá le fue a hacer una visita a su casa para amenazarla a ella y a toda su familia por ayudarte", le dijo a Walker, quien actualmente se encuentra prófugo de la policía.

"Yo sé que tú amas a Diana, sé que ella es lo que más te importa y quieres que esté bien. Por eso, te voy a pedir que le digas que no te siga ayudando antes de que sea demasiado tarde", solicitó en su desesperación.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente seguirá solo

Diana estaba presente y escuchó todo. Por su puesto, ella no quería alejarse del caso por ningún motivo, pero Clemente hizo causa común con Gabriel.

"Ya has hecho lo suficiente por mí, y de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con un tema policial lo voy a resolver yo. Si tú no dejas de ayudarme, yo me voy a entregar inmediatamente", señaló el empresario a la joven.

Todo sobre El Jardín de Olivia