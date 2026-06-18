"Les voy a enseñar lo que es perderlo todo": Luis Emilio recuperó su empresa con aterradora amenaza en EJDO
En el capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se las arregló para comprar acciones del Grupo Vial sin que su identidad saliera a la luz. Por eso, cuando se realizó la reunión del consejo directivo para dar a conocer al nuevo controlador, todos se sorprendieron con su visita.
Sin dar más rodeos, Walker anunció que no dejará títere con cabeza y todos los que lo traicionaron pueden contar con su despido. Nunca más volverán a pisar su empresa.
El oscuro futuro para los traidores
Bastián (Alonso Quintero), Ignacia (Cota Castelblanco) y Vanessa (Begoña Basauri) fueron especialmente señalados por el empresario.Ir a la siguiente nota
"Ustedes no tienen la menor idea de lo que tuve que pasar en esa cárcel... el infierno que tuve que vivir ahí dentro y todo por culpa de ustedes. No los voy a dejar en paz: los voy a hacer sentir exactamente lo que yo sentí encerrado ahí dentro. Les voy a enseñar lo que es perderlo todo".
Y para que la humillación fuera más grande, Luis Emilio mandó llamar a los guardias para expulsar a sus hijos y la periodista de las instalaciones.