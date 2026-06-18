"Les voy a enseñar lo que es perderlo todo": Luis Emilio recuperó su empresa con aterradora amenaza en EJDO

18 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se las arregló para comprar acciones del Grupo Vial sin que su identidad saliera a la luz. Por eso, cuando se realizó la reunión del consejo directivo para dar a conocer al nuevo controlador, todos se sorprendieron con su visita.

Sin dar más rodeos, Walker anunció que no dejará títere con cabeza y todos los que lo traicionaron pueden contar con su despido. Nunca más volverán a pisar su empresa.

El oscuro futuro para los traidores

Bastián (Alonso Quintero), Ignacia (Cota Castelblanco) y Vanessa (Begoña Basauri) fueron especialmente señalados por el empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ustedes no tienen la menor idea de lo que tuve que pasar en esa cárcel... el infierno que tuve que vivir ahí dentro y todo por culpa de ustedes. No los voy a dejar en paz: los voy a hacer sentir exactamente lo que yo sentí encerrado ahí dentro. Les voy a enseñar lo que es perderlo todo".

Y para que la humillación fuera más grande, Luis Emilio mandó llamar a los guardias para expulsar a sus hijos y la periodista de las instalaciones.

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