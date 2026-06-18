Raúl supo de la sucia trampa que le tendieron Cynthia y Christian en El Jardín de Olivia

18 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Cynthia habló con Christian (Juan José Gurruchaga) para recibir el resto del dinero. Solo recibió la mitad por haber traicionado a Raúl (César Caillet) y el banco la apremiaba con el pago de sus deudas.

En medio de esta llamada telefónica, Raúl la escuchó por casualidad y se dio cuenta de la trampa que le tendieron, así que exigió explicaciones. ¿Qué relación tiene su amiga con el ex de Gloria (Francisca Gavilán)?

El horror de Gloria

Cynthia le contó todo lo que sabía y Guerrero corrió hasta la casa de Gloria.

El Jardín de Olivia / Mega

Aunque no lo querían escuchar, el padre de Diana (Nicole Espinoza) insistió y señaló que a su compañera de rehabilitación "la pillé hablando por teléfono con Christian. Él le pagó, y después te llevó a su casa para que tú me vieras así en ese estado".

"Estaba tan perdido, no entendía nada porque no solo me dio copete, me dio droga, mi amor", afirmó Raúl a su pareja. Esto encendió las alarmas porque si Chrisitan fue capaz de planear algo tan macabro, ¿qué le podría pasar a Karina (Jacinta Rodríguez)?

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