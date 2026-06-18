Por tráfico de estupefacientes: Karina fue detenida por la policía tras una falsa denuncia en EJDO

18 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) le quiso advertir a su hija del peligro que corría junto a Christian (Juan José Gurruchaga), aunque no pudo hacerlo a tiempo.

"¿Estás con tu papá? Mi amor, tienes que salir de ahí ahora... Tu papá anda metido en algo turbio y hasta que no sepamos lo que anda, por favor, ándate de ahí. Sal de ahí ahora", dijo la peluquera por teléfono mientras una pareja de policías se acercaba a su hija.

Un revés para Christian

"Departamento antidrogas, bájese del auto, por favor", indicaron los efectivos a la pintora, quien no tuvo más remedio que obedecer. Habían sido informados de que la joven transportaba droga y efectivamente encontraron una bolsa con estupefacientes en su poder.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina estaba confundida y se la llevaron esposada hasta una comisaría.

Christian, quien fue el que puso a su hija en esta delicada situación, también estaba sorprendido. Su trato con Joaquín (Francisco Dañobeitia) era sacarla del país, no meterla en la cárcel.

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