Karina le rogó a Joaquín devolver a Berni pero él no cedió en EJDO: "Me voy a quedar con la custodia total"

24 jun. 2026 - 17:59 hrs.

En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) buscó a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para rogarle que no separe Berni de su madre.

La pintora estaba dispuesta a dar un paso al costado, con tal de que Ignacia (Cota Castelblanco) esté con la niña. "Vengo a decirte que ganaste. Me voy a ir del departamento de la Nacha y voy a desaparecer de la vida de la Berni. Tu hija no va a crecer con dos mamás como tanto te preocupaba".

Joaquín no se conmueve

Pero ya era demasiado tarde. Undurraga no estaba dispuesto a cambiar de parecer.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo te advertí cómo iban a ser las cosas. A la Ignacia y a ti les di la oportunidad de que hiciéramos las cosas bien y me mandaron a la cres..., así que lo siento, pero la oferta se cerró", aseveró el ex de Ignacia.

"Me voy a quedar con la custodia total de la Berni y si ella quiere verla o pasar tiempo con ella, va a ser bajo mis condiciones", zanjó, cerrándole la puerta en la cara a Karina.

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