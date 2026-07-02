"Creo que debería seguirlo": Bastián se ofreció para observar los pasos de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

02 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) obtuvo un video que podría ser crucial en la defensa de Clemente (Pipo Gormaz).

Un vecino de la parcela en la que mataron a Acosta (Jorge Denegri) salió tras escuchar disparos. Luego, filmó a un hombre de negro arriba de una moto que Santana identificó como el secuestrador de Olivia (Violeta Silva).

¿Quién es el hombre de negro?

Es evidente que este sujeto sería el verdadero culpable y persiguió a Clemente para inculparlo. Pero, ¿quién podría saber su identidad? Gabriel quiere interrogar a la dueña de la propiedad que se arrendó para el secuestro.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián (Alonso Quintero) está seguro que Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo conoce y cree que en algún momento se reunirán: "Yo creo que debería seguirlo. Debería estar 24/7 encima de mi viejo".

"Tranquilo, Bastián, tranquilo. Todos sabemos aquí que Luis Emilio tiene ojos hasta en la espalda. Si él llega a saber que lo estás siguiendo, ahí sí que se va a poner peligrosa la cosa".