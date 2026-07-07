Por las buenas o las malas: Raúl tiene 24 horas para revelar la ubicación de Samu a Luis Emilio en EJDO

07 jul. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) no se dejó tentar por el dinero que Luis Emilio (Alejandro Trejo) le ofrecía a Samuel (Simón Beltrán) y Walker perdió la cabeza por su necedad.

"¿Qué clase de padre eres? ¿Quieres condenar a tu hijo a una vida de porquería por culpa de las rencillas que nosotros tenemos? ¿Quieres que termine alcohólico, por ahí tirado o acarreando sacos igual que tú? Piensa el futuro que puede tener Samuel", le cuestionó.

Un ultimátum

Guerrero sabía que la riqueza no compensaría los sufrimientos que pasaría su hijo al lado del empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿A qué costo? ¿Qué pasa si un día te levantas atravesado y se te ocurre ponerte mano dura con él porque te obligó? ¿Lo vas a meter preso como a Clemente o a un manicomio como a Bastián? Métete tu plata por donde mejor te quepa", lanzó.

Pero Luis Emilio no se rindió e insistió en volver a ver a Samuel. "Tienes 24 horas para decirme dónde está mi hijo porque esa información te la voy a sacar por las buenas o por las malas".