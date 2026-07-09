"No me vuelvas a calentar la sopa": El momento de furia de Joaquín con Ignacia en El Jardín de Olivia

09 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) quería saber qué tan serias eran las intenciones de Ignacia (Cota Castelblanco) para volver con él.

"Por la Berni yo estoy dispuesta a sacrificarme, a que nosotros dos volvamos, a ser la mujer que tú quieres que yo sea", le respondió Nacha, desatando la molestia de Undurraga.

El Jardín de Olivia / Mega

"No soy premio de consuelo"

La palabra "sacrificio" le hizo ver este acercamiento era solo interés. "¿Y tú quién cres... crees que soy? Yo no soy como tu papá, Ignacia. ¿Tú crees que yo estoy dispuesto a a que me den la pasada solamente por obligación? (...) Yo no soy un premio consuelo, Ignacia, yo no me merezco eso", le dijo.

"No me vuelvas a calentar la sopa nunca más en tu vida, escuchaste. Yo no me voy a volver a prestar a tus manipulaciones", señaló antes de expulsarla de su departamento.

Las visitas a Berni seguirán tal cual las estipuló el tribunal.