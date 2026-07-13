"De todo corazón te lo pido, perdóname": Vanessa y Diana sanan los rencores del pasado en El Jardín de Olivia

13 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se refugió durante la noche en casa de Clemente (Pipo Gormaz). Allí se quedaría al cuidado de Diana (Nicole Espinoza) y Nacha (Ignacia Sepúlveda).

Más allá de lo que sucedió con Luis Emilio (Alejandro Trejo), lo que verdaderamente la afectó fue saber que Franco (Emilio Edwards) la usó para conseguir información privilegiada. Su conclusión es que todo esto es karma por las cosas terribles que hizo en el pasado.

El cierre de un capítulo

Que Diana le tendiera la mano la hizo sentir culpable y aprovechó la oportunidad para disculparse por todo el daño que le causó.

El Jardín de Olivia / Mega

"Diana, quizás es tarde para todo esto, pero yo quería pedirte disculpas. Yo te hice mucho daño, fui muy tóxica contigo y no sabes lo arrepentida que estoy. De verdad, de todo corazón te lo pido, perdóname", rogó.

Pero demostrando que es una mujer libre de rencores, Guerrero le aseguró que todo eso ya estaba olvidado.