Luis Emilio dejó de lado a Jessica y ahora quiere a Elisa como nueva encargada de comunicaciones en EJDO
En el capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entró en la oficina de Joaquín (Francisco Dañobeitia) de muy mal humor y con todas las secuelas que dejó el enfrentamiento con Bastián (Alonso Quintero) en su rostro.
Tras una pequeña broma, comenzaron a hablar de trabajo. De hecho, de un tema desagradable para Joaco: "Me dijeron que usted siga insistiendo con eso de poner a Jessica Reyes en el cargo, yo le quiero recordar...".
Sin embargo, Luis Emilio seguía molesto con la periodista. "No me menciones a esa picante asquerosa malagradecida", solicitó, para luego asegurar que ya no era candidata al puesto de jefa de comunicaciones.Ir a la siguiente nota
Una vieja conocida podría entrar a la empresa
Undurraga se ofreció a buscar una persona de su confianza, pero su exsuegro se le adelantó y ya tenía una candidata: Elisa Burgos (Carla Medel).
"Haz lo que te pido, o si no, lo hacemos a mi manera y la cito en mi casa para que firme el contrato", ordenó el padre de Clemente (Pipo Gormaz) sin aceptar peros.Ve el capítulo en