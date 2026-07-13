Luis Emilio dejó de lado a Jessica y ahora quiere a Elisa como nueva encargada de comunicaciones en EJDO

13 jul. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entró en la oficina de Joaquín (Francisco Dañobeitia) de muy mal humor y con todas las secuelas que dejó el enfrentamiento con Bastián (Alonso Quintero) en su rostro.

Tras una pequeña broma, comenzaron a hablar de trabajo. De hecho, de un tema desagradable para Joaco: "Me dijeron que usted siga insistiendo con eso de poner a Jessica Reyes en el cargo, yo le quiero recordar...".

Sin embargo, Luis Emilio seguía molesto con la periodista. "No me menciones a esa picante asquerosa malagradecida", solicitó, para luego asegurar que ya no era candidata al puesto de jefa de comunicaciones.

El Jardín de Olivia / Mega

Una vieja conocida podría entrar a la empresa

Undurraga se ofreció a buscar una persona de su confianza, pero su exsuegro se le adelantó y ya tenía una candidata: Elisa Burgos (Carla Medel).

"Haz lo que te pido, o si no, lo hacemos a mi manera y la cito en mi casa para que firme el contrato", ordenó el padre de Clemente (Pipo Gormaz) sin aceptar peros.