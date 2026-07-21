Jessica invitó a Bastián a vivir juntos en el extranjero: Esta fue la razón que lo detuvo en EJDO

21 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y su familia llegaron sanos y salvos al extranjero.

Sin Luis Emilio (Alejandro Trejo) acechándola, la joven se sintió mucho más tranquila y esperanzada de iniciar algo con el hombre que ama. En una llamada, Jessi fue directo al grano con Bastián (Alonso Quintero).

"Te amo desde el primer momento en que te vi en la empresa y no ha pasado ningún momento en que deje de hacerlo. Hemos pasado demasiado tiempo separados, hemos pagado todos los karmas y ya es momento que seamos felices, vente conmigo y empecemos una vida juntos", propuso.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tenemos que parar a ese psicópata"

Pero pese a que el sentimiento es mutuo, Bastián todavía tiene cuentas pendientes que saldar con su padre.

"Pucha, guapita, me encantaría tirarme a la piscina contigo, pero hay algo que tengo que hacer acá", insistió.

"Ese infeliz mató a mi mamá, secuestró a la Olivia, mandó preso a mi hermano y lo que te hizo a ti, a la Vanessa, a todas esas mujeres... Lo siento, pero tenemos que parar a ese psicópata y si no lo hacemos Clemente o yo, nadie lo va a hacer. (...) Espérame un ratito más", le solicitó y ella aceptó, pero pidió a cambio que se cuide.