"Te voy a ir a buscar": Clemente hizo romántica promesa a Diana antes de su viaje a Valdivia en EJDO
En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) no tiene más alternativa que irse a Valdivia porque Luis Emilio (Alejandro Trejo) prometió duras represalias si seguían viviendo en la ciudad.
Antes de partir, la terapeuta quiso despedirse de Clemente (Pipo Gormaz): "Tu papá está desatado. Por lo mismo, yo hablé con el Gabo y él nos va a recibir a todos".
Un beso de Diana y Clemente
Como su seguridad es lo principal, él la apoyó con esta decisión, pero le hizo una promesa. "Diana, yo quiero que tú sepas que que no voy a parar hasta que mi papá se vaya preso para siempre y cuando lo logre, yo te voy a ir a buscar. Quiero pasar el resto de mi vida contigo", le dijo.Ir a la siguiente nota
Luego, se acercó y la besó apasionadamente antes del adiós.
Ella se sintió un poco culpable por este arrebato, ad portas de marcharse a vivir con Gabriel (Matías Oviedo), quien la ha esperado todo este tiempo. El padre de Olivia (Violeta Silva) insistió en que iría a su encuentro más temprano que tarde.Ve el capítulo en