"Te voy a ir a buscar": Clemente hizo romántica promesa a Diana antes de su viaje a Valdivia en EJDO

21 jul. 2026 - 17:54 hrs.

En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) no tiene más alternativa que irse a Valdivia porque Luis Emilio (Alejandro Trejo) prometió duras represalias si seguían viviendo en la ciudad.

Antes de partir, la terapeuta quiso despedirse de Clemente (Pipo Gormaz): "Tu papá está desatado. Por lo mismo, yo hablé con el Gabo y él nos va a recibir a todos".

Un beso de Diana y Clemente

Como su seguridad es lo principal, él la apoyó con esta decisión, pero le hizo una promesa. "Diana, yo quiero que tú sepas que que no voy a parar hasta que mi papá se vaya preso para siempre y cuando lo logre, yo te voy a ir a buscar. Quiero pasar el resto de mi vida contigo", le dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Luego, se acercó y la besó apasionadamente antes del adiós.

Ella se sintió un poco culpable por este arrebato, ad portas de marcharse a vivir con Gabriel (Matías Oviedo), quien la ha esperado todo este tiempo. El padre de Olivia (Violeta Silva) insistió en que iría a su encuentro más temprano que tarde.