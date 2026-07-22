Joaquín sacó la voz y se enfrentó a Luis Emilio tras retirar su denuncia contra Ignacia en EJDO

22 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) intentó proteger a Ignacia (Cota Castelblanco), retirando la denuncia que había interpuesto en su contra por la custodia de Berni.

Sin embargo, la medida no tardó en llegar a los oídos de Luis Emilio (Alejandro Trejo), que entró completamente indignado en la oficina de su exyerno.

"¿Por qué diablos retiraste la demanda contra Ignacia? Si se llegan a llevar a tu hija, no la vuelves a ver en tu vida. (Tengo) convicciones y los cojones para defender a mi familia, cueste lo que cueste y si tengo que ponerle una pistola en el pecho a alguien para defender a mi nieta, lo voy a hacer, carajo", dijo el empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín mantiene su posición

Precisamente, esta es la línea que Joaquín no estaba dispuesto a cruzar y sacó la voz para enfrentar a Luis Emilio. "Yo tengo clarísimos los riesgos de todo lo que estoy haciendo, porque usted no me deja opción. (...) Aquí el único peligro es usted".

Esta respuesta no le gustó a Walker. El atrevimiento de Joaquín se contradice con todas las cosas que ha logrado con su apoyo.

"Si tanto te cuesta respirar el mismo aire que yo, hay varias maneras de resolverlo, pero recuerda, todo lo que tú tienes es gracias a mí y te lo puedo quitar así, en un segundo: esta oficina, tu estatus, tu plata, tu hija y hasta tu vida, pendejo.