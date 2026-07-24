Gloria se derrumbó al saber que la vida de Karina está en peligro en EJDO: Raúl le dio la mala noticia

24 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) tuvo la difícil misión de contarle a Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) sobre el atentado del que fue víctima su sobrina.

"Quiero que me escuchen y y traten de conservar la calma, ¿sí? Con la Kari estamos en el hospital; se incendió el taller y, lamentablemente, la Kari inhaló mucho humo, ahora la están atendiendo", les reveló al teléfono.

"Yo llegué cuando cuando ya había pasado. Si no es por Joaquín que la rescata, no sé si la estaríamos contando. (...) Detrás de todo esto, una vez más, está Luis Emilio", aseveró Guerrero ante la consternación de su hija. Ellas dejaron Santiago para mantener a salvo a la familia y nada de esto valió la pena.

El Jardín de Olivia / Mega

El dolor de una madre

Gloria se derrumbó y tuvo una severa crisis de angustia ante la posibilidad de que su hija muera.

"¡Sabía!", gritó la peluquera. Algo en su interior le decía que las cosas no iban bien y lamentablemente, tenía razón.