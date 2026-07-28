Luis Emilio amenazó la vida de Berni para que Joaquín detuviera su destitución del Grupo Walker en EJDO
En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enteró que el consejo directivo —con el padre de Joaquín (Francisco Dañobeitia) a la cabeza— planeaba sacarlo del Grupo Walker.
Debía impedir que algo así sucediera, así que acudió al hospital para "convencer" a su exyerno de detener esta jugada empresarial.
"Ya no hay nada que yo pueda hacer. Mañana mismo se va a discutir su futuro en la empresa. El cag... de mi papá, como dice usted, ya les habló para que lo saquen a patadas de ahí; los Undurraga nunca vamos a trabajar con un depredador asqueroso", aseveró Joaco.Ir a la siguiente nota
Berni está en peligro
Esta afrenta molestó a Luis Emilio, quien presionó el brazo quemado de Joaquín y lo sofocó para dejarlo indefenso.
"Tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿me oíste? ¿Recuerdas cuando Clemente me metió preso? ¿Recuerdas lo que le pasó? El secuestro de Olivia no va a ser nada comparado con lo que le podría pasar a tu hija", amenazó antes de salir de la habitación.Ve el capítulo en