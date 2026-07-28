Luis Emilio amenazó la vida de Berni para que Joaquín detuviera su destitución del Grupo Walker en EJDO

28 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enteró que el consejo directivo —con el padre de Joaquín (Francisco Dañobeitia) a la cabeza— planeaba sacarlo del Grupo Walker.

Debía impedir que algo así sucediera, así que acudió al hospital para "convencer" a su exyerno de detener esta jugada empresarial.

"Ya no hay nada que yo pueda hacer. Mañana mismo se va a discutir su futuro en la empresa. El cag... de mi papá, como dice usted, ya les habló para que lo saquen a patadas de ahí; los Undurraga nunca vamos a trabajar con un depredador asqueroso", aseveró Joaco.

El Jardín de Olivia / Mega

Berni está en peligro

Esta afrenta molestó a Luis Emilio, quien presionó el brazo quemado de Joaquín y lo sofocó para dejarlo indefenso.

"Tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿me oíste? ¿Recuerdas cuando Clemente me metió preso? ¿Recuerdas lo que le pasó? El secuestro de Olivia no va a ser nada comparado con lo que le podría pasar a tu hija", amenazó antes de salir de la habitación.