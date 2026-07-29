Elisa se unió a Joaquín: Ella se encargará de engañar a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

29 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) citó a Elisa (Carla Medel) para pedirle ayuda en su plan con Diana (Nicole Espinoza), aunque la joven se resistió a participar en un principio.

"Dicen dicen que cuando el perro se muere, se acaba la rabia. Mientras no matemos a ese viejo, va a abusar de ti y de todas las mujeres que se le crucen por delante, ¿tú entiendes eso o no?", le preguntó.

Pero para calmar sus dudas, Undurraga le aseguró que no usarán la violencia y ella solo tendrá una pequeña misión, aunque muy importante para cumplir este objetivo.

El Jardín de Olivia / Mega

El comienzo del plan

Elisa llamó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y le pidió firmar su contrato de trabajo el día sábado. Walker aceptó encantado, ya que tendrían la oficina para ellos solos.

Joaquín le explicó que "cuando al viejo le da antojo por algo dulce, va a buscar uno de los bombones de siempre, pero esta vez no van a estar rellenos con licor. No lo vamos a envenenar, eso sería demasiado obvio, Elisa: nosotros necesitamos que el viejo se duerma para dispararle". El plan es que parezca un suicidio.