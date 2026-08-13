Amordazó a Pepa y se llevó a Olivia: Luis Emilio usó a su nieta como 'seguro' para escapar en EJDO

13 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibió una videollamada de Pepa (Katyna Huberman), pero quien estaba al otro lado de la pantalla era Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien se suponía debía estar en la cárcel.

A su lado, Pepa estaba amordazada y siendo amenazada con un arma. "Tuve toda la tincada de que mi nietecita me estaba echando de menos. (...) Olivia se viene conmigo hasta que cruce la frontera. Tu 'monita' va a ser algo así como mi seguro de vida hasta que ponga un pie fuera de Chile", dijo el fugitivo empresario.

El dramático relato de Pepa

Por supuesto, Clemente y Diana (Nicole Espinoza) corrieron de regreso hasta su casa. Ya no había rastro de Luis Emilio y Olivia (Violeta Silva) y Pepa seguía atada a la silla.

El Jardín de Olivia / Mega

Tras socorrer a la mujer, la abuela de Oli se largó a llorar.

"Perdón, ¡perdón! Te juro que traté, pero no pude. Ella estaba arriba, estaba en la pieza, estaba tranquila cuando llegaron tu papá y sus matones. Después, la amenazó con una pistola y me dijo que le diera una gomita con melatonina. Cuando se durmió, recién ahí se la llevaron".