"Yo soy el que tiene la verdad absoluta": César Sepúlveda analiza el rol de Omar en la muerte de Berni en EJDO

El reciente capítulo de El Jardín de Olivia reveló uno de los mayores misterios de la trama: quién mató a Bernardita (Catalina Guerra).

Omar Droguett es uno de los principales implicados en el crimen y el actor que lo interpreta, César Sepúlveda, habló con las plataformas digitales de Mega durante el rodaje de la crucial escena donde se descubre que Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) es el culpable.

"Ponte a ver inmediatamente la teleserie porque lo que vas a ver es muy heavy", anticipó Sepúlveda.

Y agregó que "hubo un disparo, alguien falleció, también (alguien) resultó herido y nadie sabe lo que pasó. Los personajes van construyendo ese relato de quién fue y ahora se muestra lo que pasó. En la historia todos siguen en la ignorancia y yo soy el que tiene la verdad absoluta de todo lo que sucede".

Cómo se construye un villano

Omar Droguett tiene una particularidad que lo diferencia de Luis Emilio y Vanessa (Begoña Basauri), pues parece arrepentirse sinceramente de los delitos que comete.

Para explicar la psicología del director ejecutivo del Grupo Walker, el actor señaló que "los otros hacen que sea malo. Los personajes alrededor construyen ese malo. (...) Esa es la magia de ese personaje: no puede liberarse hasta el final y ahí sí que no les puedo contar cómo".

"La gente la ve harto (El Jardín de Olivia) y parece que Omar es un personaje que también les resuena, como que les genera contradicciones", sumó.

Y en un pequeño adelanto de lo que se viene en la producción dramática de Mega, invitó al público a seguir atentos, capítulo a capítulo: "Llega hasta el final de esta teleserie y, sobre todo, al final del personaje de Omar. Yo con eso te voy a dar un gran consejo".

