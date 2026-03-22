¿Nuevos romances? Los grandes cambios que marcarán a El Jardín de Olivia tras salto temporal

22 mar. 2026 - 10:30 hrs.

En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia fuimos testigos de un salto temporal que traerá consigo importantes cambios en la vida de los personajes.

A continuación, te contamos sobre estos giros que transformarán la trama de la teleserie diurna de Mega.

Los cambios con el salto temporal en El Jardín de Olivia

Durante el último episodio, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) decidieron poner término definitivo a su relación. Esto moverá el futuro de una forma poco esperable.

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Y es que, según se verá en el adelanto, la terapeuta ocupacionalde una escuela para niños y se encontrará con Gabriel (Matías Oviedo), quien estará vestido muy elegante.

Luego de una bromas por la vestimenta del exdetective, éste tomará en brazos a Diana y comenzarán a girar juntos como una feliz pareja.

Clemente, en tanto, no se quedará atrás. Y es que tendrá una inesperada cercanía con la fiscal Renata Montes (Susana Hidalgo).

Esto quedará de manifiesto cuando el empresario le entregue una sorpresa: una pequeña cajita con un colgante en su interior.

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Otro de los giros inesperados involucrará a Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia). Ambos aparecerán abrazados al interior de una iglesia, mientras que Clemente estará sosteniendo a una pequeña niña.

En ese momento, una cura que oficia la misa le preguntará a Nacha por el nombre de la bebé, a lo que ella dirá el de su fallecida madre, Bernardita. Esto dará entender que se trata de su hija junto a su esposo.

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Por último, Samuel (Simón Beltrán) visitará a Raúl (César Caillet) en la cárcel, donde seguirá encerrado tras ser culpado por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

El joven llegará con la camiseta de Colo Colo, lo que causará la felicidad de su padre. Sin embargo, su ropa no será casualidad: el hermano de Diana logrará ingresar a las divisiones inferiores del Cacique.

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