Esto fue lo que llevó a Luis Emilio a atacar a toda la familia Guerrero en su hogar en El Jardín de Olivia

18 abr. 2026 - 10:20 hrs.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) ha tomado decisiones muy controvertidas durante el transcurso de El Jardín de Olivia. Sin embargo, el ataque contra la casa de la familia Guerrero es una de las más extremas.

Y es que el empresario no ha escatimado en horribles decisiones, ya que ha asesinado a su propia esposa, Bernardita (Catalina Guerra), con tal de lograr su cometido y salir impune ante la justicia.

Por lo mismo, el ataque a la casa de los Guerrero es prácticamente una declaración de principios, donde Luis Emilio da a entender que está, literalmente, dispuesto a todo.

Lo que desató la locura de Luis Emilio

Precisamente, todo comenzó con una intervención de Gloria (Francisca Gavilán), quien llegó hasta la casa de Luis Emilio, puso sedantes en su café y luego, tras un intercambio de palabras, la tía de Diana (Nicole Espinoza) decidió asfixiarlo con una bolsa de basura.

Fue en ese instante en el que Clemente (Pipo Gormaz), Gabriel (Matías Oviedo) y Diana detuvieron a Gloria, salvando a Luis Emilio y dejando que se escapara de una muerte segura.

El Jardín de Olivia

A raíz de esto, Luis Emilio comentó a Burgos (Juan Carlos Cáceres): "Quiero que esa demente de Gloria y toda su familia paguen con sangre por lo que me hicieron".

Es así como dos matones enviados por Burgos y Luis Emilio llegaron a la casa de los Guerrero para asesinar a toda la familia. No obstante, encontraron la resistencia de Gabriel. ¿Luis Emilio seguirá con su venganza en contra de los Guerrero?