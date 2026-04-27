El Jardín de Olivia triplica a la competencia con la impactante detención de Luis Emilio

27 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Solo un choque pudo detenerlo: el villano de El Jardín de Olivia, Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), finalmente fue detenido por sus múltiples crímenes gracias a la arriesgada acción de su hijo Bastián (Alonso Quintero), quien estrelló su auto contra el de su padre, frustrando el escape en curso.

Este giro remeció la historia y se reflejó en la audiencia: El episodio de hoy alcanzó un promedio online de 748.180 personas por minuto con peak de 778.482 personas. En el mismo horario, CHV tuvo 233.310, Canal 13 230.230 y TVN 220.072 personas promedio por minuto.

Un nuevo hito para El Jardín de Olivia

La detención del corrupto patriarca de la familia Walker abre nuevas interrogantes en la historia: ¿Logrará hacerse justicia pese a la red de contactos y de secuaces que tiene Luis Emilio? ¿Cómo evolucionará Gabriel (Matías Oviedo) tras el ataque de Luis Emilio que lo dejó en estado de gravedad? ¿Qué harán los hermanos Walker Clemente (Francisco Gormaz), Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero), para sacar adelante y limpiar el nombre de su familia? ¿Hay esperanza para la relación de Diana (Nicole Espinoza) y Clemente?

El Jardín de Olivia

La semana pasada, El Jardín de Olivia encabezó el podio de los programas más vistos de lunes a viernes; entre el 1 y el 24 de abril promedia 723.182 personas, siendo -hasta ahora- su mes con más sintonía desde el estreno en marzo de 2025. Cabe destacar que las teleseries de Mega Aguas de Oro y Reunión de Superados también se mantienen como líderes en sus respectivos horarios, imponiéndose por miles de personas a la competencia.

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