"Se parece cada día más a Luis Emilio": Así se grabó el juicio entre Nacha y Joaquín por Berni en EJDO

27 may. 2026 - 10:15 hrs.

En estos últimos capítulos de El Jardín de Olivia se han vivido momentos muy tensos, y es que Joaquín (Francisco Dañobeitia) ha amenazado a Ignacia (Cota Castelblanco) con quitarle la tuición de Berni, llegando hasta un juicio.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl se trasladó hasta los sets de grabación, donde logró capturar la emoción de los actores en dicho día, así como lo que esperaban de aquí en adelante para sus personajes.

La primera en dar una palabra fue Cota, quien afirmó que "hoy día ya estamos grabando la parte del juicio, venimos grabando algunos capítulos donde Joaquín ya me empieza a amenazar, que me va a quitar a la Berni, el miedo más grande y sensación más terrible de una mamá".

El Jardín de Olivia / MEGA

El juicio que enfrenta a Nacha y Joaquín

Por otra parte, Jacinta Rodríguez explica que ella logra empatizar con el dolor de Karina, ya que se siente culpable de que le puedan quitar a Berni a Ignacia.

"Joaquín me cae pésimo a mí, yo lo odio, es insoportable y se parece cada día más a Luis Emilio (Alejandro Trejo)", comentó Jacinta, mientras que Cota aseguró que estos textos son muy raros porque Francisco es muy distinto a Joaquín y lo debe odiar.

"Con la Cota tenemos harto texto; esto ya es un punto sin retorno de esta teleserie. Tiene mucho miedo a la vergüenza pública y a lo que diga la gente, entonces para él es como un cuchillo en el pecho. Los fanáticos se van a encontrar cada vez más con un Joaquín más inestable, más impredecible, peligroso y muy cínico", afirmó Francisco e invitó a todos a seguir viendo El Jardín de Olivia, una teleserie que esconde muchas sorpresas.

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